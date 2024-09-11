11 сентября, 18:05Культура
Всероссийская акция к 225-летию Пушкина пройдет с 25 сентября по 15 октября
Фото: depositphotos/minervastock
Всероссийская акция "Во славу русского гения", приуроченная к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина, пройдет с 25 сентября по 15 октября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников". Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
Школьники смогут принять участие в творческом соревновании в четырех номинациях – "Пушкин и театр", "Пушкинские чтения", "И в новом веке Пушкин с нами" и "Пушкин в живописи". В ведомстве отметили, что для этого необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".
Победить в акции смогут 50 работ. Отбирать их будет комиссия, состоящая из известных деятелей в области театра и литературы. Работы участников, занявших призовые места, опубликуют на вышеупомянутом портале.
Между тем в Москве прошла первая церемония вручения Международной премии мира имени Льва Толстого. Ее лауреатом стал Африканский союз.
Награда присуждается за вклад в сохранение мира и активную миротворческую деятельность. АС, объединяющий все государства Африканского континента, по мнению жюри, выполняет важную роль в реализации актуальных вопросов на глобальном уровне.