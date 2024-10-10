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10 октября, 09:00

Транспорт

"Мой район. Новости": новые электробусные маршруты запущены в Бутове

"Мой район. Новости": новые электробусные маршруты запущены в Бутове

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В Бутове запустили новые электробусные маршруты. Теперь жители могут добираться на инновационном транспорте до станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и важных социальных учреждений. Электробусы заменили автобусы на рейсах № 94 и 213, которые следовали от остановки "Остафьевская улица".

При этом всего с начала 2024 года в столице запустили 45 инновационных маршрутов. Теперь по городу курсируют около двух тысяч электробусов, благодаря которым снижается влияние на экологию. Так, за пять лет выбросы удалось уменьшить на 130 тысяч тонн. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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