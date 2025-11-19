Первые участники проекта "Зима в Москве" готовы к проведению мероприятий

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Проект "Зима в Москве" пройдет в столице с 1 декабря этого года до 28 февраля 2026 года. Те, кто успел в числе первых присоединиться к программе, готовы провести бесплатные мероприятия на своих площадках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Такой формат участия в проекте доступен предпринимателям из сфер общепита, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, гостиничного бизнеса, культуры и спорта. Для бизнесменов это возможность заявить о своем бренде, привлечь внимание посетителей и получить поддержку от города. В свою очередь, столица обеспечит предпринимателям продвижения в СМИ.

По мнению владелицы студии йоги Like a Bird Ольги Стройковой, такой формат взаимодействия с городом очень важен в продвижении своего дела. Предпринимательница в рамках проекта организует бесплатные занятия по йоге.

"Йога гармонично сочетает физическую нагрузку, развитие гибкости и внутреннюю работу над собой", – рассказала Стройкова.

Также в рамках проекта владелица арт-студии "Галерея" Наталья Опарина планирует провести мастер-классы по созданию елочных игрушек. По ее словам, посетители, побывавшие на ее занятиях, однажды обязательно вернутся.

Чтобы присоединиться к "Зиме в Москве", предпринимателям необходимо подготовить бесплатное мероприятие, скидку или акцию, подать заявку в разделе "Время возможностей для бизнеса" и оформить свою площадку в стилистике проекта. Задать вопросы об участии, а также получить бесплатную консультацию в ГБУ "Малый бизнес Москвы" можно по телефону: +7 495 225⁠-14⁠-14 или онлайн.

Ранее стало известно, что свыше 700 столичных брендов пройдут отбор на участие в проекте "Зима в Москве". Предприниматели представят продукцию в арт-павильонах "Сделано в Москве". Помимо бесплатных мероприятий, владельцы бизнесов проведут еще и тематические акции.