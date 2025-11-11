Столичные бренды представят зимние коллекции в магазинах "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Новогодние товары появятся в фирменных магазинах проекта "Сделано в Москве". Они помогут удовлетворить спрос на праздничную продукцию, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Чтобы представить свои товары, столичные предприниматели должны подать заявку в личном кабинете на официальном сайте проекта. С 11 по 17 ноября на портале "Сделано в Москве" состоится отбор среди производителей одежды, косметики, декора для дома, детских игрушек и других праздничных товаров. Всего его пройдут более 35 брендов.

Они представят обновленную зимнюю коллекцию и идеи подарков к Новому году. Их товары можно будет купить с 1 декабря.

На полках выставят елочные игрушки, сувениры, украшения, косметику, зимнюю одежду, аксессуары, свечи, подсвечники, текстиль и подвески для бокалов.

Кроме того, покупателям будут доступны настольные игры, образовательные наборы, комиксы книги, сумки, шапки, шарфы, перчатки, кольца, серьги, часы и колье.

Ранее в разделе "Время возможностей для бизнеса" на mos.ru открылся прием заявок на участие в новом сезоне городского проекта "Зима в Москве". С 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026-го компаниям из сфер торговли, общественного питания, образования, услуг, индустрии красоты, творчества, культуры, спорта и гостиничного бизнеса необходимо сформировать торговое предложение для жителей и гостей города.

