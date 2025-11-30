На Поклонной горе в Москве установили 20-метровый новогодний шар

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершили на Поклонной горе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Продолжаем работы по украшению столицы к новогодним и рождественским праздникам. Установили на Поклонной горе одну из самых высоких объемно-декоративных конструкций – новогодний шар", – рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что монтажом занимались специалисты АО "ОЭК". Сначала ими были смонтированы нижняя и верхняя части каркаса, затем шар был соединен при помощи монтажного крана и скреплен металлическими тросами. Сейчас подготавливается электротехническое оборудование для светового шоу с музыкальным сопровождением.

Отмечается, что высота инсталляции достигает 20 метров, диаметр шара – 17 метров, а вес – около 35 тонн. Состоит он из 176 тысяч светодиодов.

Для украшений Москвы к праздникам используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Эти светильники не только в 10 раз меньше потребляют электроэнергию, но еще и безопасны и могут работать при любой погоде. Все украшения многофункциональны, их можно изменять и использовать повторно.

Ранее на северо-востоке Москвы началась установка праздничной композиции "Полярные медведи". Она будет размещена на проспекте Мира рядом с Ростокинским акведуком, который реконструировали в этом году. Декорация представляет собой фигуры большой медведицы вместе с медвежатами, дополняемые световыми елками. Длина инсталляции – 330 метров. Это одна из самых популярных новогодних композиций, которая украшает столицу в преддверии Нового года с 2019 года.