В Москве стартовал шестой сезон чемпионата Business Skills

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве началась регистрация на шестой сезон чемпионата предпринимательских идей Business Skills для учеников 7–11-х классов, передает портал мэра и правительства столицы.

В пресс-службе городского департамента образования и науки отметили рост интереса подростков к сфере экономики и финансов. В частности, в 2025 году в предпринимательские классы поступили около 11,4 тысячи детей, что почти на 15% больше, чем годом ранее.

Business Skills является стартовой площадкой для юных москвичей, желающих реализовать свой стартап. Соревнование не только выявляет талантливых ребят, но и дает им инструменты для воплощения идей. Кроме того, школьники могут получить практические рекомендации ведущих столичных предпринимателей по доработке проектов и ведению собственного бизнеса.

Регистрация на чемпионат открыта до 25 декабря. В ходе онлайн-марафона участники покажут знания и компетенции, необходимые для создания стартапа. Для этих целей подготовлены тестирование и кейсовые задания.

После этого ученики приступят к разработке бизнес-проектов и представят свои идеи жюри. В него войдут бизнесмены, менеджеры компаний, аналитики и другие эксперты.

В 2024 году школьники представили студию флорариумов, стартап по пошиву одежды на заказ с помощью искусственного интеллекта, идею репетиционной базы с возможностью аренды инструментов и онлайн-магазин с вязаными канцелярскими принадлежностями.

Ученица предпринимательского класса школы № 1474, призер чемпионата Business Skills Екатерина Шевчук назвала экспертов чемпионата профессионалами. По ее словам, их оценка ее проекта со студией флорариумов была основана на реальном опыте.

Жюри оценивает проекты по нескольким критериям – от экономического анализа и проработки до новизны и актуальности заявленной темы. Всего подготовлено 7 номинаций: "Лучшая предпринимательская идея", "Лучший маркетинг бизнес-проекта", "Лучшая бизнес-модель", "Лучший социальный проект", "Лучший бизнес-проект в сфере услуг, туризма и сервиса", "Лучшая инициатива для города", "Лучший стартап-проект".

Ранее Сергей Собянин сообщил об увеличении в Москве школ с предпринимательскими классами – с 44 до 223. На занятиях дети углубленно изучают математику, обществознание и иностранный язык, а также знакомятся с экономическими системами, основами бизнес-моделирования и видами рынков.