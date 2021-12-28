Москвичам выписали штрафов на 28 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

На 28 миллионов рублей оштрафовали москвичей, прилетевших из-за границы. Уточняется, что такая сумма набежала с августа.

Прилетевшие не сдали ПЦР-тест на коронавирус и не загрузили его на портал госуслуг. Пройти тестирование полагается в течение трех дней, на загрузку дается на день больше. Если этого не сделать, грозит штраф до 40 тысяч рублей.

В особых случаях, если из-за халатности туриста кто-то заболел и пострадал, сумма может увеличиться до 300 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.