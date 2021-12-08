Верховный суд РФ признал законным штраф за отсутствие маски по фото нарушителя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Верховный суд РФ признал законным штраф продавцу магазина за отсутствие маски, нарушение было подтверждено одной записью с камеры видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС.
"Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания, обоснованно, признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу", – говорится в сообщении.
Продавца магазина оштрафовали на 100 тысяч рублей. Он настаивал на необходимости проведения экспертизы для точного установления его личности.
Согласно выводам суда, для наложения штрафа за отсутствие маски не требуется специальных расследований. Фотоматериалы с камер позволяют объективно рассматривать подобные нарушения.
Ранее сообщалось, что контролеры ГКУ "Организатор перевозок" в ноябре выявили почти 50 тысяч нарушений масочного режима в московском транспорте. При этом многие пассажиры использовали вместо маски аксессуары одежды.
Около 20 тыс москвичей неоднократно штрафовались за нарушение масочного режима
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