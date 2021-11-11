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Москва 24

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Общество

04:42

Назван способ борьбы с коронавирусом в общественном транспорте

общество транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Коронавирусная и другие инфекции передаются воздушно-капельным путем. Для того чтобы снизить их распространение, в общественном транспорте необходима вентиляция. Об этом рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Помимо этого, на линию должно выходить максимальное количество автобусов, вагонов метро, троллейбусов, чтобы люди не толпились в замкнутом пространстве в час пик. Пассажиры должны носить маски, потому что они защищают от переноса инфекции, добавил врач.

"В том же транспорте, если там не будет вентиляции, то вероятность заразиться будет высокой. В связи с этим хотелось бы обратиться к водителям общественного транспорта с просьбой не выключать вентиляцию, потому что она уносит вирус и делает менее вероятным заражение. Кроме того, в комфортной температуре люди не потеют и не простужаются, выходя на улицу", – приводит слова специалиста ТАСС.

Он отметил, что зимой на улице заразиться практически невозможно, потому что вирус плохо переносит холод и ветер, который будет весь его уносить.

Ранее руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов сообщил, что масочный режим в столичном транспорте в нерабочие дни – с 28 октября по 7 ноября – нарушили более 16 тысяч пассажиров.

Он отметил, что усиленные проверки продолжатся, а также подчеркнул, что сейчас очень важно поддерживать высокий уровень безопасности в общественном транспорте.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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