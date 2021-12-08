Почти 50 тыс пассажиров нарушили масочный режим в московском транспорте в ноябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" в ноябре выявили почти 50 тысяч нарушений масочного режима в московском транспорте. Об этом сообщил руководитель ведомства Владислав Султанов.

"Мы продолжаем усиленные проверки соблюдения требований санитарных врачей на территории всего транспортного комплекса Москвы. <...> Мы также напоминаем пассажирам, что поддержание безопасной среды в общественном транспорте возможно только в том случае, если все пассажиры будут следовать простым правилам: носить маску, закрывая органы дыхания, и оставаться в ней на протяжении всей поездки", – сказал он.

Султанов напомнил, что шарфы, платки и салфетки не заменяют маску, и в таком случае контролер будет вынужден выписать постановление об административном нарушении.

Ранее сообщалось, что больше 17 тысяч пассажиров повторно нарушили масочный режим в общественном транспорте Москвы. При этом многие использовали вместо маски аксессуары одежды.

