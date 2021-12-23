Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Владимир Путин пообещал проверить информацию о сбоях отопительного сезона в регионах РФ, о чем ему сообщила одна из журналисток в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Президент поинтересовался, о каких конкретно муниципалитетах идет речь, отметив, что местные власти заверяли его в том, что готовы к отопительному сезону. Девушка объяснила, что речь идет о высоких ценах на уголь, из-за чего возникают проблемы с закупкой сырья.
"Для этого существуют субсидии. <...> То, что уголь подорожал, – это хорошо, просто надо было своевременно организовать закупки. <...> Это просто упущение муниципалитетов и регионов. <...> Вы не хотите мне называть, о каких конкретно муниципалитетах идет речь. <...> Напишите мне, я поразбираюсь, что там произошло", – сказал президент.
До этого, отвечая на вопрос журналистки из Бурятии, Путин пообещал разобраться в ситуации с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Уде, из-за которой накануне половина города временно осталась без отопления и горячей воды.
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