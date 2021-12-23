Путин пообещал разобраться в ситуации с аварией на ТЭЦ в Бурятии

Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, отвечая на вопрос журналистки бурятского СМИ в ходе большой пресс-конференции.

"Что касается ТЭЦ, <...> обещаю вам прямо сейчас, после окончания пресс-конференции выясню, что там происходит и чем нужно помочь", – сказал президент.

Обращаясь к главе государства, журналистка Баярма Раднаева с телеканала "Буряад ТВ" рассказала, что руководство региона попросило Путина посодействовать в разрешении ситуации с ТЭЦ. По ее словам, убытки от аварии, из-за которой без горячей воды и отопления осталась почти половина города, еще подсчитываются, однако местные власти опасаются, что средств на ремонт электростанции может не хватить.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 случилось короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. Из-за аварии в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня. В регионе приостановили работу школ и детских садов, временно была снижена температура теплоносителя в отопительной системе.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Также проверку организовала региональная прокуратура.

