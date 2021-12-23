Режим ЧС объявили в Бурятии из-за аварии на ТЭЦ-1

Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за аварии на старейшей ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом в четверг утром, 23 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Решением Главы Бурятии Алексея Цыденова на введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. <...> Начаты ремонтные работы", – говорится в сообщении.

В четверг в республике будет приостановлена работа школ и детских садов. Жителей Улан-Удэ предупредили, что на момент проведения восстановительных работ в части районов города будет снижена подача тепла.

Сообщение о возгорании на ТЭЦ-1 поступило в 03:45 местного времени. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, на момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление из подвального помещения турбинного цеха.

По данным регионального оперштаба, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Около 07:45 часов утра возгорание было ликвидировано. Об этом сообщили в городской администрации.

"Циркуляция по теплотрассам города осуществляется. Температура теплоносителя – 70 градусов", – говорится в сообщении на странице мэрии в Instagram.

Ранее сообщалось, что авария произошла на котле Балаковской ТЭЦ-4 в Саратовской области. В региональном МЧС пояснили, что на ТЭЦ-4 сработала автоматика, что повлекло за собой отключение турбины.