Режим ЧС объявили в Бурятии из-за аварии на ТЭЦ-1

02:42 (обновлено 23.12.2021 03:15)
Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия
В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за аварии на старейшей ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом в четверг утром, 23 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Решением Главы Бурятии Алексея Цыденова на введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. <...> Начаты ремонтные работы", – говорится в сообщении.
В четверг в республике будет приостановлена работа школ и детских садов. Жителей Улан-Удэ предупредили, что на момент проведения восстановительных работ в части районов города будет снижена подача тепла.
Сообщение о возгорании на ТЭЦ-1 поступило в 03:45 местного времени. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, на момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление из подвального помещения турбинного цеха.
По данным регионального оперштаба, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Около 07:45 часов утра возгорание было ликвидировано. Об этом сообщили в городской администрации.
"Циркуляция по теплотрассам города осуществляется. Температура теплоносителя – 70 градусов", – говорится в сообщении на странице мэрии в Instagram.
Ранее сообщалось, что авария произошла на котле Балаковской ТЭЦ-4 в Саратовской области. В региональном МЧС пояснили, что на ТЭЦ-4 сработала автоматика, что повлекло за собой отключение турбины.
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