В Саратовской области произошла авария на ТЭЦ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на котле Балаковской ТЭЦ-4, расположенной в Саратовской области. Об этом сообщается на сайте администрации Балаковского района.

"В 15:03 (14:03 мск) на пульт ЕДДС поступила информация от дежурного ТЭЦ-4 об аварии на котле № 7 турбины № 7. Жертв и пострадавших нет. Также произошла просадка температуры теплоносителя с 70 до 50 градусов. Пятый и шестой котлы работают в плановом режиме", – говорится в сообщении.

В региональном МЧС пояснили, что на ТЭЦ-4 сработала автоматика, что повлекло за собой отключение турбины.

В пресс-службе саратовского филиала ПАО "Т Плюс" дали комментарий РИА Новости, в котором отметили, что восстановление параметров теплоносителя не займет много времени. При этом причины срабатывания автоматики еще предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что на трубе ТЭЦ в Мурманске появился огромный термометр. Жители Мурманска теперь мороз могут не только чувствовать, но и видеть.