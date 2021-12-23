Уголовное дело возбудили по факту аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии

Фото: instagram.com/ulanude.official

Уголовное дело о нарушении требований безопасности возбудили после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Бурятии.

"По версии следствия, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности Улан-Удэнской теплоэнергоцентрали № 1, в результате чего причинен крупный ущерб, свыше одного миллиона рублей рублей", – говорится в сообщении.

ЧП произошло в ночь на четверг, 23 декабря. По данным Оперштаба, на ТЭЦ-1 случилось короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора.

Из-за аварии в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня. В регионе приостановили работу школ и детских садов. Жителей Улан-Удэ предупредили, что на момент проведения восстановительных работ в части районов города будет снижена подача тепла.

"Отключенных от отопления жилых домов нет. В режиме сниженных параметров – 791 многоквартирный дом", – приводит сообщение Оперштаба РИА Новости.

В ремонтных работах задействованы около 100 человек. На ТЭЦ установили дизель-генератор на мазутные насосы топливно-транспортного цеха. Растопка котла № 2 должна выйти на рабочие параметры в 08:00 по московскому времени.

Кроме того, параллельно прокладываются временные кабельные перемычки в топливно-транспортном цехе и на котлоагрегат № 7, ориентировочный срок запуска намечен на 24 декабря.

Власти заявили, что авария должна быть устранена в течение 6–7 часов. В случае неблагоприятного сценария планируется переселение жителей тысячи домов.

