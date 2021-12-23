Прокуратура начала проверку из-за аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии

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Прокуратура Бурятии начала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате возгорания кабелей отключены четыре котла, два турбогенератора теплоэлектростанции. <...> На место аварии выехали прокурор <...> и заместитель прокурора республики", – говорится в сообщении.

Региональная прокуратура даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварии, а также проверит соблюдение законодательства о теплоснабжении.

ЧП произошло в ночь на четверг, 23 декабря. По данным Оперштаба, на ТЭЦ-1 случилось короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А.

Из-за аварии в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня. В регионе приостановили работу школ и детских садов. Жителей Улан-Удэ предупредили, что на момент проведения восстановительных работ в части районов города будет снижена подача тепла.

Ранее сообщалось, что авария произошла на котле Балаковской ТЭЦ-4 в Саратовской области. В региональном МЧС пояснили, что на ТЭЦ-4 сработала автоматика, что повлекло за собой отключение турбины.