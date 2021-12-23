Стала известна причина возгорания на ТЭЦ в Бурятии

12:40
Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Причиной возгорания на ТЭЦ в Улан-Удэ стало короткое замыкание в ячейке одного из котлов. Об этом сообщает региональный Оперштаб со ссылкой на технического директора ПАО "Территориальная генерирующая компания 14" Юрия Дорфмана.
При этом он отметил, что пока не может сказать причины короткого замыкания. Для этого будет назначено специальное расследование, которое возглавит Гостехнадзор.
"Обидно то, что ячейка новая. Мы в этом году провели реконструкцию и ячейку заменили на новую. В сентябре эта ячейка была запущена в работу, провели полностью испытания, комиссия принимала", – рассказал Дорфман.
Из-за инцидента выгорела вся ячейка, а также часть кабеля. По словам Дорфмана, сейчас основная задача – обеспечить питание соседних ячеек.
ЧП произошло в ночь на четверг, 23 декабря. По данным Оперштаба, на ТЭЦ-1 случилось короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора.
Из-за аварии в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня. В регионе приостановили работу школ и детских садов. Жителей Улан-Удэ предупредили, что на момент проведения восстановительных работ в части районов города будет снижена подача тепла.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Также проверку организовала региональная прокуратура.
Режим ЧС объявили в Бурятии из-за аварии на ТЭЦ-1
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