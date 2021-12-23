Путин прокомментировал долги "Роснано"

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Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал долги компании "Роснано".

Президент подчеркнул, что в настоящее время новое руководство проводит аудит компании.

"Надо сказать, что "Роснано" – по сути венчурная компания. Я выступал одним из инициаторов. Ясно, что часть проектов реализована, часть – нет, но это рискованные вложения, поэтому государство шло на то, чтобы обеспечить работу своими гарантиями", – сказал российский лидер, добавив, что с кредиторами должна работать именно компания.

Путин напомнил, что "Роснано" погасила часть обязательств из собственных средств, процесс должен проходить спокойно.

Ранее сообщалось, что компания направила трем банкам досудебные претензии, в которых признала недействительными заключенные кредитные документы. По данным СМИ, документы были отправлены в "Совкомбанк", "Промсвязьбанк" и банк "Ак Барс".

В середине ноября в "Роснано" сообщали о встрече с кредиторами по вопросу реструктуризации задолженности. Там заявляли, что накопленный непропорциональный долг и нынешняя финансовая модель нуждаются в корректировках.

