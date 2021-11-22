В ЦБ объяснили приостановку торгов бондами "Роснано"

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В Банке России рассказали о приостановке торгов облигациями "Роснано". Об этом сообщает ТАСС.

По данным регулятора, в первую очередь данное решение обусловлено мерами по защите кредиторов.

"Чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание", – рассказали в ЦБ.

Торги ценными бумагами госкомпании были приостановлены 19 ноября. В "Роснано" тогда же сообщили о необходимости корректировок накопленного долга и текущей финансовой модели компании.

В настоящий момент торги облигациями "Роснано" продолжаются в обычном порядке. При этом бумаги падали в цене на 5–20%.