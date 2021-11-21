Мосбиржа планирует 22 ноября возобновить торги облигациями "Роснано"

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Московская биржа собирается в понедельник, 22 ноября, возобновить торги облигациями "Роснано", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

"Биржа планирует возобновить торги ценными бумагами "Роснано" с понедельника. Биржа готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга", – отмечается в сообщении.

По итогам обращения и исследования других данных по эмитенту биржа примет решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании.

На Мосбирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объемом 71,5 миллиард рублей.

Уточняется, что в пятницу, 19 ноября, торги этими ценными бумагами были приостановлены биржей согласно предписанию ЦБ.

После этого "Роснано" сообщило о состоявшейся встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой обсуждались финансовые итоги деятельности компании и дальнейшие планы реструктуризации в интересах кредиторов.

Ранее сообщалось, что российский рынок акций заметно вырос по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, однако умеренно снизился по индексу Мосбиржи.