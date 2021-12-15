"Роснано" направила трем банкам претензии о недействительности договоров – СМИ

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Компания "Роснано" направила трем банкам досудебные претензии, в которых признала недействительными заключенные кредитные договора. Об этом пишет РБК, ссылаясь на документы и информацию источника.

Сообщается, что компания имеет основания для признания несостоятельности сделок.

"Есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом", – утверждается в документах.

В компании привели статьи Гражданского кодекса, которые накладывают на стороны обязательства действовать добросовестно и учитывать права и интересы друг друга.

По данным СМИ, документы были отправлены в "Совкомбанк", "Промсвязьбанк" и банк "Ак Барс". Это подтвердили два источника, близкие к банкам. При этом один из них посчитал требования "Роснано" нелогичными, так как компания продолжает выполнять свои обязательства.

В свою очередь, второй источник назвал документ формальным.

В середине ноября в "Роснано" сообщали о встрече с кредиторами по вопросу реструктуризации задолженности. Там заявляли, что накопленный непропорциональный долг и нынешняя финансовая модель нуждаются в корректировках.

Ранее стало известно, что правительство прорабатывает способы повышения эффективности "Роснано". Отмечалось, что данные варианты не предполагают невыполнения долговых обязательств компании.