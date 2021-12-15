"Роснано" направила трем банкам претензии о недействительности договоров – СМИ

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Компания "Роснано" направила трем банкам досудебные претензии, в которых признала недействительными заключенные кредитные договора. Об этом пишет РБК, ссылаясь на документы и информацию источника.
Сообщается, что компания имеет основания для признания несостоятельности сделок.
"Есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом", – утверждается в документах.
В компании привели статьи Гражданского кодекса, которые накладывают на стороны обязательства действовать добросовестно и учитывать права и интересы друг друга.
По данным СМИ, документы были отправлены в "Совкомбанк", "Промсвязьбанк" и банк "Ак Барс". Это подтвердили два источника, близкие к банкам. При этом один из них посчитал требования "Роснано" нелогичными, так как компания продолжает выполнять свои обязательства.
В свою очередь, второй источник назвал документ формальным.
В середине ноября в "Роснано" сообщали о встрече с кредиторами по вопросу реструктуризации задолженности. Там заявляли, что накопленный непропорциональный долг и нынешняя финансовая модель нуждаются в корректировках.
Ранее стало известно, что правительство прорабатывает способы повышения эффективности "Роснано". Отмечалось, что данные варианты не предполагают невыполнения долговых обязательств компании.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: