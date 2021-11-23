Правительство проработает механизмы повышения эффективности "Роснано"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство прорабатывает способы повышения эффективности "Роснано", сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов РФ.

"На текущий момент правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО "Роснано", в том числе по выходу общества из исторического проектного портфеля", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что варианты повышения эффективности работы компании не предполагают невыполнения ее долговых обязательств, обеспеченных государственными гарантиями, отметили в ведомстве.

По информации министерства, "Роснано" продолжает выполнять взятые на себя обязательства, в частности реализацию своей хозяйственной деятельности.

Также стало известно, что власти решили изменить состав совета директоров компании, чтобы улучшить операционную деятельность "Роснано".

После того как была осуществлена биржей приостановка торгов ценными бумагами, согласно предписанию ЦБ, "Роснано" сообщило о состоявшейся встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой обсуждались финансовые итоги деятельности компании и дальнейшие планы реструктуризации в интересах кредиторов.