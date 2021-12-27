Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Доступ верующих в храмы РПЦ в дни Рождества будет свободным при условии соблюдения санитарных мер. Об этом сообщается в телеграм-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Доступ верующих в храмы и монастыри РПЦ в дни Рождества Христова остается свободным при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, регулярного проветривания и дезинфекции поверхностей, а также иных мер, предусмотренных "Инструкцией настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской православной церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", – отмечается в сообщении.

В РПЦ напомнили, что профилактические меры должны соблюдаться неукоснительно, поскольку от этого зависит минимизация вероятности заражения клира и прихожан.

При появлении признаков простудного заболевания гражданам рекомендуют воздержаться от участия в богослужениях, воспользовавшись прямыми трансляциями, которые проводят православные телеканалы "Спас" и "Союз".

Кроме того, в РПЦ уточнили, что допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться по приглашениям, которые распределяются по приходам Москвы.

Ранее законопроект о QR-кодах в общественных местах предложили дополнить нормой о возможности посещения храмов без предъявления этого документа. С соответствующей инициативой выступили члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Право введения QR-кодов для посещения храмов предлагают оставить за главами регионов.