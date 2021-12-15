В Госдуме хотят разрешить посещать храмы без QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Законопроект о QR-кодах в общественных местах предложили дополнить нормой о возможности посещения храмов без предъявления этого документа, с соответствующей инициативой выступили члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщает ТАСС.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать вопросы <...> предоставления гражданам возможности посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации", – говорится в заключении комитета.
При этом депутаты предлагают сохранить за главами регионов право введения QR-кодов для посещения храмов.
Ранее комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, направленный на использование QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в общественных местах. По мнению депутатов, сейчас эпидемиологическая обстановка вызывает беспокойство.
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