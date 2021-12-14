В Госдуме призвали переименовать сертификат о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением переименовать сертификат о вакцинации в "Удостоверение о прививке", чтобы сделать этот документ более прозрачным в глазах старшего поколения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Паспорт здоровья" мне сразу напоминает ветеринарный паспорт у моей кошки. Я бы отталкивался от традиционных вещей – "Удостоверение о прививке". Не надо людей запирать в какой-то формат, который людям может быть непонятен", – сказал Милонов.

Кроме того, по его словам, сложные и неоднозначные фонетические конструкции могут быть использованы антипрививочниками и "мракобесами".

"Скажите бабушке: "QR-код". Что она подумает? Она подумает, что это что-то между маньяком и заболеванием, передающимся половым путем", – добавил депутат.

Ранее СМИ сообщили, что российские власти рассматривают возможность переименовать документы с QR-кодами для привитых и переболевших COVID-19 граждан. Отмечалось, что название "QR-код" хотят свести к минимуму из-за того, что оно вызывает негативную реакцию у многих россиян.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные о возможном переименовании QR-кода не соответствуют действительности.

