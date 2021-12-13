Голикова заявила, что законопроект о QR-кодах не затронет детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Действие закона о QR-кодах не будет распространяться на детей, от них не будут требовать прохождения ПЦР-тестов и вакцинации в обязательном порядке, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом", – сказала она на заседании фракции ЛДПР по рассмотрению законопроекта о QR-кодах в Госдуме.
Голикова подчеркнула, что прививка от коронавируса для детей является исключительно добровольной и осуществляется с согласия родителей.
"Поэтому, если где-то есть случаи ПЦР-тестирований детей, передайте это (главе Роспотребнадзора. – Прим. ред.) Анне Юрьевне (Поповой)", – добавила вице-премьер.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в России может начаться в конце декабря, а детей от 6 до 11 лет могут начать прививать через два месяца в случае одобрения соответствующей вакцины.
Подростков начнут вакцинировать от COVID-19 до конца года
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