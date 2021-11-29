Песков призвал сохранять трезвость ума в вопросе переименования QR-кодов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал сохранять трезвость ума, комментируя информацию о возможном переименовании QR-кодов. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, действительно ли российские власти планируют сократить публичное использование данного термина из-за негативного отношения к нему россиян, Песков заявил, что эти данные не соответствуют действительности, как и информация о его возможном переименовании.

"QR-код используется и при банковских переводах, он используется для рекламы, для информации и далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор, может быть, они тоже не ласкают слух", – отметил он с иронией.

Песков добавил, что переименование термина "QR-код" не изменит суть данной технологии, а также назвал информацию о таких изменениях достаточно странной.

Ранее СМИ сообщали, что российские власти рассматривают возможность переименовать документы с QR-кодами для привитых и переболевших COVID-19 граждан. Отмечалось, что название "QR-код" хотят свести к минимуму из-за того, что оно вызывает негативную реакцию у многих россиян.