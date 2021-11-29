В РФ планируют свести к минимуму использование термина "QR-код" – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские власти рассматривают возможность переименовать документы с QR-кодами для привитых и переболевших COVID-19 граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и правительстве.

В материале говорится, что название "QR-код" хотят свести к минимуму из-за того, что оно вызывает негативную реакцию у многих россиян.

Один из источников издания отметил, что сам по себе QR-код является лишь инструментом для передачи информации, а документ, который его включает, должен называться по-другому.

Среди возможных названий – "паспорт здоровья", "сертификат здоровья", "санитарный паспорт", "ковипасс", "зеленый паспорт" и другие.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ. Предполагается, что данные нормы будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

Предварительно законопроекты об обязательных QR-кодах в России в связи с распространением коронавирусной инфекции будут рассмотрены в нижней палате парламента 16 декабря.

