Комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, направленный на использование QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в общественных местах. Об этом говорится в опубликованном в думской электронной базе документе.

По мнению депутатов, настоящая эпидемиологическая обстановка вызывает беспокойство.

"Принимая во внимание особенную опасность новой коронавирусной инфекции COVID-19, ее высокую контагиозность и необходимость принятия всех возможных мер санитарно-эпидемиологического характера, в целях предотвращения распространения COVID-19, включая вакцинацию граждан РФ, комитет поддерживает предлагаемые законопроектом меры", – говорится в документе.

В комитете подчеркнули, что проект направлен на предупреждение распространения коронавируса. Кроме того, депутаты уверены, что предлагаемые меры мягче зарубежных.

"Комитет также отмечает, что введение сертификатов о вакцинации – это временный инструмент для предотвращения распространения COVID-19 в стране", – указано в заключении.

Ранее сообщалось, что законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было выработано в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.