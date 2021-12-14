Комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, направленный на использование QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в общественных местах. Об этом говорится в опубликованном в думской электронной базе документе.
По мнению депутатов, настоящая эпидемиологическая обстановка вызывает беспокойство.
"Принимая во внимание особенную опасность новой коронавирусной инфекции COVID-19, ее высокую контагиозность и необходимость принятия всех возможных мер санитарно-эпидемиологического характера, в целях предотвращения распространения COVID-19, включая вакцинацию граждан РФ, комитет поддерживает предлагаемые законопроектом меры", – говорится в документе.
В комитете подчеркнули, что проект направлен на предупреждение распространения коронавируса. Кроме того, депутаты уверены, что предлагаемые меры мягче зарубежных.
"Комитет также отмечает, что введение сертификатов о вакцинации – это временный инструмент для предотвращения распространения COVID-19 в стране", – указано в заключении.
Ранее сообщалось, что законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было выработано в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.
Госдума сняла с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
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