Иммунолог объяснил, почему при "Омикроне" вырос риск заражения COVID-19 в самолете

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что риск заражения штаммом "Омикрон" в самолете на международных рейсах может быть ниже, чем на внутренних направлениях.

Ранее эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл сообщил, что распространение "Омикрона" в 2–3 раза увеличило вероятность заразиться коронавирусной инфекцией во время полета. При этом, по его словам, самолеты все равно более безопасны, чем такие общественные места, как спортзал или паб.

Крючков подтвердил, что с появлением "Омикрона" риск заразиться COVID-19 в самолете возрос. Однако эксперт не согласился с оценками вероятности такого сценария.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Не могу сказать, как рассчитывалась вероятность в 2–3 раза. На мой взгляд, это оценочная история. Я сомневаюсь, что в 2–3 раза. Возможно, на 30–50%.

"В целом, риски, конечно, увеличиваются. Основная причина в том, что вирусовыделение, по всей видимости, по "Омикрон"-линии идет более интенсивно. Сейчас человеку не обязательно громко чихать или кашлять, чтобы кого-то заразить. Вирусные частицы даже без воздушных капелек способны передаваться на близкие расстояния тогда, когда человек, например, ест или просто открывает рот", – объяснил Крючков.

Специальная система очистки воздуха на самолетах делает этот вид транспорта более безопасным по сравнению с остальными, считает иммунолог. Более того, за счет этого риски заразиться на борту лайнера действительно ниже, чем в пабах и спортивных залах, добавил он.

Вместе с тем вероятность заразиться инфекцией во время международного рейса меньше по сравнению с внутренними направлениями, говорит эксперт.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Здесь есть такой момент, как фильтрация пассажиропотока на входе. Имеется ввиду обязательство пройти перед международным рейсом ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген. При полетах за границу это часто требуется. На рейсах по России такого нет. Поэтому международные полеты с этой точки зрения в целом должны быть безопаснее.

На направлениях внутри России большую роль играет время в пути, продолжает Крючков. По его словам, чем дольше самолет летит, тем выше вероятность более длительного нахождения рядом с переносчиком инфекции.

Чтобы обезопасить себя от заражения, до аэропорта желательно добираться не на автобусе или ж/д транспорте, советует Крючков. Безопаснее всего брать такси или машину в аренду, полагает он. По прибытии в аэропорт эксперт рекомендует обработать руки.

"Прошли кордон – снова обработать руки. Та же самая процедура, когда сели в самолет. То есть это надо делать регулярно. Кроме того, маску в полете необходимо периодически менять, а не проводить в одной весь полет. Можно использовать респираторы, однако многие из них не работают на фильтрацию при выдохе. Поэтому если его владелец окажется заражен, то все вирусные частицы он будет выдыхать прямо в салон", – предупреждает Крючков.

Эксперт добавил, что для спокойствия себя и окружающих лучше сделать перед полетом ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген. При этом по возможности поездку и вовсе лучше отложить до более благоприятной эпидситуации, резюмировал Крючков.

Ранее в Оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что Россия может пересмотреть ограничения авиасообщения из-за ситуации с распространением штамма "Омикрон".