Глава ВОЗ рассказал, когда страны обсудят глобальное соглашение по борьбе с пандемией

Фото: depositphotos/shok-design
Глобальное соглашение по борьбе с пандемией страны начнут обсуждать в 2022 году, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он отметил, что данное соглашение будет способствовать укреплению механизмов финансирования, управления, системы и инструментов, которые необходимы для предупреждения эпидемий и пандемий, а также подготовки к ним, их выявлению и оперативному реагированию.
"<...>, все страны должны вкладывать средства в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи – именно она лежит в основе того, чтобы услуги здравоохранения были доступны всем", – написал Гебрейесус в своей колонке для газеты "Известия".
По словам главы ВОЗ, пандемия коронавируса продемонстрировала, что угроза здоровью подвергает опасности все аспекты жизни.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения выразил надежду, что в 2022 году пандемия коронавируса завершится, благодаря усилиям мирового сообщества.
"Необходимо, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели – вакцинации 70% населения мира", – добавил он.
Гебрейесус подчеркнул, что все правительства должны применять целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, среди которых тестирование и предоставление информации о новых вариантах вируса.
Ранее глава ВОЗ заявил, что новогодние праздники повлекут увеличение числа заражений COVID-19 и могут спровоцировать новую волну пандемии. В связи с этим он рекомендовал отпраздновать Новый год позже. Иначе, по словам Гебрейесуса, в мире увеличится число смертей от коронавируса и возникнет дополнительная нагрузка на системы здравоохранения.
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: