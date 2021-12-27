Глава ВОЗ рассказал, когда страны обсудят глобальное соглашение по борьбе с пандемией

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Глобальное соглашение по борьбе с пандемией страны начнут обсуждать в 2022 году, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что данное соглашение будет способствовать укреплению механизмов финансирования, управления, системы и инструментов, которые необходимы для предупреждения эпидемий и пандемий, а также подготовки к ним, их выявлению и оперативному реагированию.

"<...>, все страны должны вкладывать средства в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи – именно она лежит в основе того, чтобы услуги здравоохранения были доступны всем", – написал Гебрейесус в своей колонке для газеты "Известия".

По словам главы ВОЗ, пандемия коронавируса продемонстрировала, что угроза здоровью подвергает опасности все аспекты жизни.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения выразил надежду, что в 2022 году пандемия коронавируса завершится, благодаря усилиям мирового сообщества.

"Необходимо, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели – вакцинации 70% населения мира", – добавил он.

Гебрейесус подчеркнул, что все правительства должны применять целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, среди которых тестирование и предоставление информации о новых вариантах вируса.

Ранее глава ВОЗ заявил, что новогодние праздники повлекут увеличение числа заражений COVID-19 и могут спровоцировать новую волну пандемии. В связи с этим он рекомендовал отпраздновать Новый год позже. Иначе, по словам Гебрейесуса, в мире увеличится число смертей от коронавируса и возникнет дополнительная нагрузка на системы здравоохранения.