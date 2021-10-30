Глава ВОЗ предупредил о возможности появления новой пандемии

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможности неудержимой пандемии нового вируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", – заявил глава ВОЗ на встрече с министрами финансов и здравоохранения стран G20.

Гебрейесус призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса, а также сформировать более эффективный финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями. Кроме того, специалист призвал создать совет, который бы определял финансирование данной деятельности и соответствующие соглашения.

Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что в настоящий момент человечество располагает всеми необходимыми инструментами для победы над коронавирусом. При этом Гебрейесус добавил, что люди распоряжаются ими недостаточно эффективно.