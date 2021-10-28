В ВОЗ зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 в мире впервые за два месяца

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В мире впервые за два месяца фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Общее количество случаев (заражения. – Прим. ред.) и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца. <...> Нынешний рост в Европе превосходит снижение в других регионах", – приводит ТАСС слова Гебрейесуса.

Он считает, что в связи с такими показателями мир далек от завершения пандемии.

Ранее Европейское региональное бюро ВОЗ призвало страны как можно скорее вводить ограничительные меры по коронавирусу для влияния на траекторию развития пандемии.

Также в ВОЗ подчеркнули важность вакцинации населения. В особенности представители организации указали на необходимость прививок среди старших возрастных групп.

