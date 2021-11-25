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Технологии

11:11

Все столичные роддома и перинатальные центры подключили к ЕМИАС

город технологии медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице завершен процесс подключения городских родильных домов и перинатальных центров к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы завершили подключение роддома больницы имени Виноградова к ЕМИАС, и теперь все роддома города подключены к единой цифровой платформе здравоохранения", – сказала она.

По словам Раковой, теперь вся информация о результатах обследований, анализов, течении беременности, возможных осложнениях и назначениях стала доступна врачам в соответствующих медицинских учреждениях.

"В электронную медицинскую карту загружается выписной эпикриз родильницы. Данная информация будет доступна медицинским работникам", – добавила заммэра.

Она отметила, что на сегодняшний день систему ЕМИАС внедрили во все амбулаторно-поликлинических учреждениях Москвы и большую часть стационаров. Также ЕМИАС доступна бригадам скорой и неотложной помощи.

Ранее сообщалось, что все учреждения паллиативной помощи Депздрава столицы подключили к системе ЕМИАС. Отмечалось, что Единая цифровая платформа дает врачам возможность больше времени уделять пациентам, что особенно важно в учреждениях паллиативного профиля.

Теперь пациентам хосписов и законным представителям несовершеннолетних пациентов стал доступен выписной эпикриз в электронных медкартах на mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

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