Все столичные роддома и перинатальные центры подключили к ЕМИАС

11:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице завершен процесс подключения городских родильных домов и перинатальных центров к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы завершили подключение роддома больницы имени Виноградова к ЕМИАС, и теперь все роддома города подключены к единой цифровой платформе здравоохранения", – сказала она.
По словам Раковой, теперь вся информация о результатах обследований, анализов, течении беременности, возможных осложнениях и назначениях стала доступна врачам в соответствующих медицинских учреждениях.
"В электронную медицинскую карту загружается выписной эпикриз родильницы. Данная информация будет доступна медицинским работникам", – добавила заммэра.
Она отметила, что на сегодняшний день систему ЕМИАС внедрили во все амбулаторно-поликлинических учреждениях Москвы и большую часть стационаров. Также ЕМИАС доступна бригадам скорой и неотложной помощи.
Ранее сообщалось, что все учреждения паллиативной помощи Депздрава столицы подключили к системе ЕМИАС. Отмечалось, что Единая цифровая платформа дает врачам возможность больше времени уделять пациентам, что особенно важно в учреждениях паллиативного профиля.
Теперь пациентам хосписов и законным представителям несовершеннолетних пациентов стал доступен выписной эпикриз в электронных медкартах на mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
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