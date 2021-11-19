У врачей женских консультаций Москвы появился цифровой помощник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У врачей женских консультаций появился чат-бот на основе искусственного интеллекта, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он поможет москвичкам передать жалобы на самочувствие перед приемом врача. Результаты опроса будут автоматически подгружаться в ЕМИАС и фиксироваться в протоколе осмотра.

"В феврале этого года мы запустили чат-бот, который опрашивает пациентов о жалобах на самочувствие перед приемом терапевта. Сервис единой цифровой платформы здравоохранения популярен у москвичей: за все время работы им воспользовались более полумиллиона человек. Теперь мы запускаем нового цифрового помощника для врачей-гинекологов", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, принцип его работы остается таким же, отличаются только вопросы. Их список переработали с учетом добавления новой специальности – расширен перечень симптомов, с которыми пациентки обращаются к врачам женских консультаций.

Сервис позволит медикам сэкономить время, которое они обычно тратят на сбор жалоб на самочувствие, и уделить больше внимания осмотру пациенток, назначению дополнительных исследований или лечения.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно просто перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет после записи к гинекологу накануне приема. Затем надо в специальной форме опроса указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптоматику и информацию по своему состоянию.

Каждый последующий вопрос связан с предыдущим. Чтобы пациентам было комфортнее, на экран добавлены специальные кнопки с формулировками наиболее часто встречающихся жалоб. Достаточно нажать кнопку с нужным текстом, и он появится в поле для ввода.

Ранее Сергей Собянин во время визита в филиал Московского многопрофильного центра паллиативной помощи рассказал, что власти столицы продолжают развивать паллиативную помощь.

По его словам, в столице оказывают патронажную помощь на дому, которую на сегодняшний день одномоментно получают около 17 тысяч человек. Развернут коечный, стационарный фонд. Он отметил, что развивать в городе амбулаторную помощь власти планируют и в дальнейшем.

