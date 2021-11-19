У врачей женских консультаций Москвы появился цифровой помощник

08:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
У врачей женских консультаций появился чат-бот на основе искусственного интеллекта, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Он поможет москвичкам передать жалобы на самочувствие перед приемом врача. Результаты опроса будут автоматически подгружаться в ЕМИАС и фиксироваться в протоколе осмотра.
"В феврале этого года мы запустили чат-бот, который опрашивает пациентов о жалобах на самочувствие перед приемом терапевта. Сервис единой цифровой платформы здравоохранения популярен у москвичей: за все время работы им воспользовались более полумиллиона человек. Теперь мы запускаем нового цифрового помощника для врачей-гинекологов", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.
По ее словам, принцип его работы остается таким же, отличаются только вопросы. Их список переработали с учетом добавления новой специальности – расширен перечень симптомов, с которыми пациентки обращаются к врачам женских консультаций.
Сервис позволит медикам сэкономить время, которое они обычно тратят на сбор жалоб на самочувствие, и уделить больше внимания осмотру пациенток, назначению дополнительных исследований или лечения.
Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно просто перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет после записи к гинекологу накануне приема. Затем надо в специальной форме опроса указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптоматику и информацию по своему состоянию.
Каждый последующий вопрос связан с предыдущим. Чтобы пациентам было комфортнее, на экран добавлены специальные кнопки с формулировками наиболее часто встречающихся жалоб. Достаточно нажать кнопку с нужным текстом, и он появится в поле для ввода.
Ранее Сергей Собянин во время визита в филиал Московского многопрофильного центра паллиативной помощи рассказал, что власти столицы продолжают развивать паллиативную помощь.
По его словам, в столице оказывают патронажную помощь на дому, которую на сегодняшний день одномоментно получают около 17 тысяч человек. Развернут коечный, стационарный фонд. Он отметил, что развивать в городе амбулаторную помощь власти планируют и в дальнейшем.
В Минздраве рассказали о вакцинации беременных и кормящих мам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: