Фрагмент противотанкового гранатомета взорвался во внедорожнике в Мытищах

Фрагмент ручного противотанкового гранатомета взорвался во внедорожнике в Мытищах. Пострадали двое прохожих, об этом сообщили очевидцы.

В данный момент на месте работают следователи. Они выясняют, откуда в машине оружие и кому оно принадлежит.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.