Противотанковый гранатомет, взорвавшийся в Мытищах, привезли с Украины в качестве трофея

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Взорвавшийся в подмосковных Мытищах противотанковый гранатомет был привезен в качестве трофея с Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Взорвавшийся в Мытищах выстрел к ручному противотанковому гранатомету привезен с территории Украины в качестве трофея мужчиной, занимающимся гуманитарной помощью", – отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что два человека, проходившие рядом, пострадали в результате взрыва выстрела к противотанковому гранатомету в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах.