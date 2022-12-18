Здание загорелось в Краснодаре на площади 400 кв м

Фото: 23.mchs.gov.ru

Пламя охватило трехэтажное здание в Краснодаре, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел на улице Индустриальная.

"В 20:32 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание трехэтажного административного здания на площади 100 квадратных метров. В 22:30 локализация пожара на площади 400 квадратных метров", – сообщили в МЧС.

Была проведена эвакуация 30 человек. По последним данным, пострадавших в результате пожара не зафиксировано.

На устранение огня направили 52 человека, 19 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 37 человек личного состава и 14 единиц техники, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар случился на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. По словам губернатора региона, в результате ЧП травмы получил один человек. На данный момент к ликвидации огня привлечены расчеты из города Усть-Кут.

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