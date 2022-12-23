Пожар произошел в гаражных боксах рядом с воинской частью на востоке Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В гаражных боксах на востоке столице произошел пожар. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что гаражи расположены по адресу: улица 3-я Соколиной годы, дом 10. По предварительным данным, боксы находятся на территории воинской части.

По словам собеседника агентства, в настоящее время на месте работают экстренные службы.

Факт возгорания подтвердили в пресс-службе столичного главка МЧС. Другие подробности уточняются.

Ранее пожар произошел в медицинском центре "Медси" во 2-м Боткинском проезде. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Как уточняли в столичном Депздраве, здание не связано с корпусами Боткинской больницы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!