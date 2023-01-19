Угроза взрывов в 35 судах Москвы не подтвердилась

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В 35 столичных районных судах, из которых были эвакуированы люди, угроза взрывов не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

"Все 35 судов были проверены сотрудниками экстренных служб. Нигде опасных для жизни предметов найдено не было", – сообщил он.

Сообщения с подобным содержанием поступили в Басманный, Останкинский, Мещанский, Тверской, Перовский, Нагатинский и другие районные суды столицы.

До этого в Москве людей эвакуировали из учебных корпусов и общежития Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева после поступления подобного сообщения.

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