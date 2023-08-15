Столичный парк "Зарядье" возобновил работу в штатном режиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация о неопознанном взрывном устройстве на территории столичного парка "Зарядье" не подтвердилась. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе парка.

"Ничего не нашли, проверялась поступившая информация, работы по проверке завершены, парк работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники столичных правоохранительных органов начали проверку парка "Зарядье" на предмет бесхозного устройства. На фоне произошедшего посетителей и работников пространства эвакуировали. Участие в проверке принимали кинологи.

До этого информация о "минировании" поступила Большой театр России. Для проверки на место были вызваны специалисты с собаками. В свою очередь, в театре после сообщений приняли необходимые меры безопасности.



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