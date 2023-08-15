Полиция проверяет парк "Зарядье" из-за обнаружения бесхозного предмета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парк "Зарядье" временно закрыли для посещения из-за поступивших сообщений о бесхозном предмете. Работников и посетителей эвакуировали, полиция проверяет территорию, сообщается на сайте парка.

Отмечается, что в настоящее время в "Зарядье" работают кинологи.

Днем 15 августа угроза "минирования" поступила в Государственный академический Большой театр России. Для обследования здания на место вызвали кинологов. После поступившей информации в театре приняли соответствующие меры безопасности.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" зданий Госдумы, Минфина и Останкинской телебашни в Москве. На фоне полученного сообщения из Останкинской телебашни эвакуировали более 120 человек. При этом обстановка в Госдуме осталась спокойной, там продолжилось пленарное заседание.

До этого эвакуацию людей из-за угрозы взрыва провели в Никулинском, Хорошевском и Чертановском судах. Заседания были приостановлены, участников процессов и слушателей вывели из зданий.

В столичном ТРЦ "Европолис" объявили эвакуацию