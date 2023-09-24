Парк "Зарядье" открылся после сообщения о неопознанном объекте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы//Евгений Самарин

Парк "Зарядье" в Москве возобновил работу после временного закрытия. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сотрудницу парка.

Собеседница агентства подтвердила, что парк вновь открылся. Неопознанного устройства на территории парка найдено не было.

Ранее на сайте парка появилась информация о том, что доступ на территорию временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. На территории работала кинологическая служба.

Это не первый раз, когда парк "Зарядье" закрывается из-за неопознанного устройства. Так, сообщения о неопознанном устройстве в "Зарядье" несколько раз поступали в августе.