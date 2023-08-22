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Доступ в "Зарядье" временно закрыли из-за неопознанного устройства
Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко
Доступ в "Зарядье" закрыли из-за неопознанного устройства. Об этом сообщается на сайте парка.
Отмечается, что работники и посетители пространства эвакуированы. Работает кинологическая служба.
Ранее сообщения о неопознанном устройстве в "Зарядье" поступали 15, 16 и 20 августа. В каждом случае парк возобновлял работу в штатном режиме.
До этого неизвестный заявил о минировании зданий Госдумы, Минфина РФ и Останкинской телебашни в Москве. Здания проверили сотрудники столичных оперативных служб.
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