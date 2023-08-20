Парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия

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Вход в "Зарядье" открыли после временного закрытия из-за поступившей информации о неопознанном устройстве. Об этом сообщается на сайте парка.

Отмечается, что работники и посетители "Зарядья" были эвакуированы. На месте работала кинологическая служба.

До этого парк временно закрывали для посещения из-за поступивших сообщений о бесхозном предмете 15 августа. Посетителей и работников пространства эвакуировали. Информация о неопознанном взрывном устройстве не подтвердилась.

Затем вход в парк "Зарядье" вновь временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве 16 августа. Позднее он заработал в штатном режиме.

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