Парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия

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Парк "Зарядье" работает в штатном режиме после временного закрытия из-за сообщений о нахождении на территории общественного пространства неопознанного устройства. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу парка.

"Парк открыт, проверка завершена", – говорится в сообщении.

О том, что общественное пространство повторно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве, стало известно утром в среду, 16 августа. На территории работали кинологи. Посетители были эвакуированы.

Днем ранее, 15 августа, парк закрыли для посещения из-за сообщений о бесхозном предмете. Гостей и работников "Зарядья" также эвакуировали.

Впоследствии парк возобновил работу в штатном режиме после проверки полиции. Сообщения о неопознанном взрывном устройстве не подтвердились.

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