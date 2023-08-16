Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:17

Происшествия

Парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия

Фото: depositphotos/OlezzoSimona

Парк "Зарядье" работает в штатном режиме после временного закрытия из-за сообщений о нахождении на территории общественного пространства неопознанного устройства. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу парка.

"Парк открыт, проверка завершена", – говорится в сообщении.

О том, что общественное пространство повторно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве, стало известно утром в среду, 16 августа. На территории работали кинологи. Посетители были эвакуированы.

Днем ранее, 15 августа, парк закрыли для посещения из-за сообщений о бесхозном предмете. Гостей и работников "Зарядья" также эвакуировали.

Впоследствии парк возобновил работу в штатном режиме после проверки полиции. Сообщения о неопознанном взрывном устройстве не подтвердились.

В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

Читайте также

происшествиягород
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика