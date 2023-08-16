Вход в парк "Зарядье" вновь ограничили из-за информации о неопознанном устройстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вход в парк "Зарядье" вновь временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве. Об этом сообщается на сайте парка.

Отмечается, что сейчас на месте работает кинологическая служба, работники и посетители эвакуированы.

Во вторник, 15 августа, парк временно закрыли для посещения из-за поступивших сообщений о бесхозном предмете. Посетителей и работников пространства эвакуировали.

Полиция проверила территорию, информация о неопознанном взрывном устройстве не подтвердилась. Позднее "Зарядье" возобновило работу в штатном режиме.

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