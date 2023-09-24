Парк "Зарядье" перестал принимать посетителей из-за неизвестного устройства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парк "Зарядье" в Москве временно не принимает посетителей из-за обнаруженного неопознанного устройства. Соответствующее предупреждение появилось на сайте парка.

"Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. Работает кинологическая служба", – сообщается в публикации.

Сообщения о неопознанном устройстве в "Зарядье" несколько раз поступали в августе. Через некоторое время парк возвращался к обычному режиму работы.

В начале сентября сообщалось о том, что в здании Киевского вокзала проводится эвакуация в целях безопасности после поступившего сообщения о "минировании". Позднее оказалось, что информация ложная.



Парк "Зарядье" временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве