Безбилетник распылил в лицо пассажиру московского метро перцовый баллончик

Подозреваемого в распылении перцового газа в лицо пассажиру задержали в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Инцидент произошел на станции "Аннино". Конфликт возник из-за неоплаченного прохода в метро. Видео происшествия выложили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Молодые люди проскользнули через турникеты, а когда услышали претензии в свой адрес, один из безбилетников достал баллончик и направил в лицо недовольного пассажира. У мужчины диагностировали химический ожог глаз.

Виновнику теперь грозит уголовная ответственность по статье о нанесении побоев. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.