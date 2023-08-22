Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили столицу ко Дню флага России

Ко Дню флага России, который отмечают 22 августа, Москву украсили более 2,5 тысячи конструкций с триколором. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Инсталляции появились на шести мостах, на эстакадах и путепроводах, на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. Флагштоки с триколором установили у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы на Охотном ряду. Тематические плакаты разместили на билбордах и афишах по всей столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.