Участок МЦК закроют 26 августа

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Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили столицу ко Дню флага России

Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили столицу ко Дню флага России

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Москвичей пригласили на выставку "Икигай: искусство жить"

Ко Дню флага России, который отмечают 22 августа, Москву украсили более 2,5 тысячи конструкций с триколором. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Инсталляции появились на шести мостах, на эстакадах и путепроводах, на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. Флагштоки с триколором установили у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы на Охотном ряду. Тематические плакаты разместили на билбордах и афишах по всей столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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